В Киеве оцифруют систему оповещения населения

Киевские городские власти выделили 11 миллионов гривен из бюджета на обновление системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций, сообщает Украинская правда.

"К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет. Новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы" , - информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации с комментарием заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

В 2021 году специалисты разработали концепт и проект соответствующей системы по образцу подобных систем в городах Польши, Нидерландов, США и Германии.

Кроме того, по словам Пантелеева, городские власти обновят инструкции для разных групп населения относительно порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующие инструкции будут разработаны также для детских садов, школ, больниц и т.д.