Кулеба обсудил с французским коллегой безопасность Украины

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию на российско-украинской границе, а также активизацию "нормандского формата", сообщает Деловая столица.

Как информирует Министерство иностранных дел Украины, Кулеба поблагодарил французского коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий России, а также за активные усилия Франции в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта.

Ле Дриан, в свою очередь, подтвердил приверженность Франции принципу "Никаких решений по Украине без Украины" и отметил суверенное право Украины, как и любого другого государства, самостоятельно определять собственное будущее.

Министры обсудили пути деэскалации ситуации и активизации политического урегулирования, в частности в рамках "нормандского формата". Они согласились, что важным шагом на этом пути должен стать отвод Россией войск от государственной границы с Украиной и с временно оккупированных украинских территорий.

Собеседники подчеркнули, что новая волна агрессии против Украины будет иметь для России беспрецедентно жесткие последствия.

Главы МИД уделили особое внимание укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению экономической и финансовой стабильности.