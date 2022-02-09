Глава ОБСЕ посетит Украину перед визитом в Россию

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в Украину в четверг, 10 января, прибудет глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава польского МИД Збигнев Рау, сообщает Новое время.

По информации Polskie Radio, во время двухдневного визита Рау посетит Киев и линию разграничения на Донбассе. 15 февраля глава ОБСЕ вылетит в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.