Глава ОБСЕ посетит Украину перед визитом в Россию
Спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в Украину в четверг, 10 января, прибудет глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава польского МИД Збигнев Рау, сообщает Новое время.
По информации Polskie Radio, во время двухдневного визита Рау посетит Киев и линию разграничения на Донбассе. 15 февраля глава ОБСЕ вылетит в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Министр Рау едет в Москву, чтобы построить этот диалог с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Лучше говорить, чем не говорить", — сказал спикер МИД.