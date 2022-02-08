Немецкий телеканал перепутал Киев с Москвой

Немецкий телеканал Das Erste включение корреспондента с Майдана Незалежности подписал «в прямом эфире из Москвы», сообщает Новое время.

Соответствующее видео было опубликовано на сайте телеканала.

В эфире речь шла о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев 7 февраля. Несмотря на то, что на видео отчетливо виден центр Киева, в титрах внизу экрана написано, что включение ведется якобы из Москвы. Анонсируя включение, ведущая при этом отметила, что корреспондент будет говорить именно из Киева.

На момент публикации видео с неправильным титром до сих пор доступно на сайте телеканала.