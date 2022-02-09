Парализованные люди впервые смогли ходить благодаря "умным" имплантам

Исследователи из Швейцарии и Италии создали "умные" импланты, которые позволяют ходить парализованным людям. Благодаря им трое пациентов уже получили возможность передвигаться, сообщает Обозреватель.

Исследования проводились в политехнической школе Лозанны и Университетской больницы Лозанны.

Как пишет La Repubblica, одним из пациентов, которому удалось вернуть способность ходить, стал Мишель Роккати. Четыре года назад он на мотоцикле попал в аварию и был парализован. Уточняется, что это первый случай, когда человек с полностью разорванным позвоночником смог свободно ходить.

"Теперь я могу подниматься и спускаться по лестнице и надеюсь, что к весне смогу пройти один километр" , – отметил мужчина.

Мишель Роккати теперь может передвигаться. Источник: кадр видео

В исследовании говорится, что у здорового человека нервы в спином мозге посылают сигналы от головного мозга к мышцам ног. В случае, как у Рокатти, сигналы до ног не доходят. Однако имплант посылает сигнал прямо в ноги, что возвращает возможность ходить. Правда делает он это только тогда, когда включен.

Ученые использовали электроды, которые продеты вдоль спинного мозга под позвонками.

Мишель Роккати был парализован после автокатастрофы. Источник: кадр видео

По словам нейрохирурга Джоселин Блох, импланты с электродами точно соответствуют корешкам спинномозговых нервов, что дает точный контроль над нейронами, которые управляют определенными мышцами.

Пациентам вживляют "умные" импланты.

Таким образом, все трое пациентов смогли ходить, стоять, крутить педали, плавать и контролировать движение корпуса уже через день после активации имплантов.

Пациентам вживляют "умные" импланты.

Люди выбирают желаемую интенсивность определенного вида движений на маленьком планшете, а тот передает сигнал кардиостимулятору в брюшной полости, а затем на ряд электродов. Те стимулируют нервные клетки и инициируют движение в мышцах.