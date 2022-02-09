Парализованные люди впервые смогли ходить благодаря "умным" имплантам
Исследователи из Швейцарии и Италии создали "умные" импланты, которые позволяют ходить парализованным людям. Благодаря им трое пациентов уже получили возможность передвигаться, сообщает Обозреватель.
Исследования проводились в политехнической школе Лозанны и Университетской больницы Лозанны.
Как пишет La Repubblica, одним из пациентов, которому удалось вернуть способность ходить, стал Мишель Роккати. Четыре года назад он на мотоцикле попал в аварию и был парализован. Уточняется, что это первый случай, когда человек с полностью разорванным позвоночником смог свободно ходить.
"Теперь я могу подниматься и спускаться по лестнице и надеюсь, что к весне смогу пройти один километр", – отметил мужчина.
В исследовании говорится, что у здорового человека нервы в спином мозге посылают сигналы от головного мозга к мышцам ног. В случае, как у Рокатти, сигналы до ног не доходят. Однако имплант посылает сигнал прямо в ноги, что возвращает возможность ходить. Правда делает он это только тогда, когда включен.
Ученые использовали электроды, которые продеты вдоль спинного мозга под позвонками.
По словам нейрохирурга Джоселин Блох, импланты с электродами точно соответствуют корешкам спинномозговых нервов, что дает точный контроль над нейронами, которые управляют определенными мышцами.
Таким образом, все трое пациентов смогли ходить, стоять, крутить педали, плавать и контролировать движение корпуса уже через день после активации имплантов.
Люди выбирают желаемую интенсивность определенного вида движений на маленьком планшете, а тот передает сигнал кардиостимулятору в брюшной полости, а затем на ряд электродов. Те стимулируют нервные клетки и инициируют движение в мышцах.