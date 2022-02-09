Украина получит британские ракеты для кораблей

Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение для украинского флота для противостояния агрессии России в Черном и Азовском морях. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, сообщает Деловая столица.

"Британия ищет друзей, и Украина на эту роль в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые тянет дружба с нашим государством, а это, прежде всего, противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу" , — рассказал дипломат ﻿ в эфире "Радио НВ".

Пристайко добавил, что Великобритания демонстрирует свою поддержку предоставлением вооружения. В частности, военные соглашения подписаны на $2 млрд. Он отметил, что соглашения предусматривают реализацию четырех проектов, один из которых – строительство в Шотландии двух кораблей.