Белый дом исключил немедленное введение санкций против "СП-2"

Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против "Северного потока-2", заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока-2" прямо сейчас. Мы не согласны с этим" , - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока 2" для давления на Россию.