Названы самые прибыльные банки Украины

По итогам 2021 года из 71 платежеспособных банков Украины 66 финучреждений были прибыльными, а убытки получили лишь пять из них, сообщает Корреспондент.

По данным Нацбанка, государственные банки в прошлом году заработали 42,7 млрд гривен, из которых будут платить дивиденды государству. Еще 22,3 млрд гривен заработали банки иностранных групп, а 12,6 млрд гривен – банки с частным капиталом.

Первую десятку возглавил государственный ПриватБанк с прибылью 35,1 млрд гривен (+44% против 2020 года). Также среди наиболее прибыльных банков – Райффайзен банк австрийской группы Raiffeisen, ПУМБ, государственный Укргазбанк и дочка российского Сбербанка МР Банк.

В то же время убыточными 2021 год оказались пять банков: Альпари Банк (-6,1 млн гривен), Украинский банк реконструкции и развития (-27,9 млн гривен), БТА Банк (-32 мл гривен), Юнекс Банк (-50 млн гривен), Правэкс Банк (-266,2 млн. гривен).