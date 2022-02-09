МИД Словакии извинился за оскорбление украинского флага

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за то, что депутат парламента облил водой флаг Украины. Глава МИД отметил, что инцидент произошел, когда сам он находился в Киеве на переговорах, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Facebook Корчок написал, что Словакия приносит украинской стороне свои извинения по дипломатическим каналам.

"Мне жаль и еще больше стыдно" , – написал дипломат.

Глава МИД считает, что причиной такого поступка стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США.

"Они превратились в драку между оппозицией и экстремистами в парламенте. Отличить их друг от друга уже сложно. Символы нашего соседа, попавшего в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными" , – написал Корчок.

Он пообещал, что, вернувшись из Украины, придет в парламент и вместе с министром обороны страны проведет там дебаты с оппозицией.