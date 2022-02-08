В Берлине прошла встреча Макрона с Шольцем и Дудой

В Берлине во вторник, 8 февраля, состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника – президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Польши Анджей Дуда и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает Обозреватель.

Лидеры стран назвали наше государство союзником и отметили необходимость стабилизировать ситуацию путем переговоров, пишут польские СМИ.﻿ Президенты говорили о важности дипломатического пути решения конфликта, а также напомнили, что Кремль в случае его нападения на украинское государство ждут серьезные последствия.

Анджей Дуда отметил, что первоочередная задача лидеров стран – избежать войны в регионе Центральной и Восточной Европы, поскольку НАТО и ЕС находятся в самой сложной ситуации с 1989 года.

"Мы должны показать, что говорим в один голос, что нас нельзя сломить. Мы должны показать, что не сдадимся и не оставим кого-то только потому, что боимся, что не сможем добиться мира" , – сказал он.

Лидеры Веймарского треугольника провели переговоры об Украине. Источник: kanaldom.tv

Политик добавил, что важно защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не являются ни членами ЕС, ни членами НАТО, но "являются нашими союзниками".

"Страна, в которой живут люди, которые хотят свободы, хотят независимости, хотят суверенитета – я думаю об Украине в этот момент" , – сказал Дуда.

Олаф Шольц со своей стороны отметил, что нарушение суверенитета Украины неприемлемо. Это, как подчеркнул политик, будет иметь политические, экономические и геостратегические последствия для России.

"У всех нас есть одна общая цель – сохранение мира в Европе посредством дипломатии и посредством четких сообщений и общей готовности действовать согласованно" , – сказал канцлер Германии.

Дуда, Шольц и Макрон

Эммануэль Макрон также подтвердил слова коллег о том, что самое важное избежать войны.

"Мир и спокойствие важнее всего для нашего континента. Наша цель – сохранить этот мир. Вторая цель – укрепить единство европейцев. Третья – защитить принципы, которые сделали Европу тем, чем она была в течение тридцати лет. Прежде всего, речь идет о сохранении суверенитета и целостности всех государств" , – заявил президент Франции

Он также обратил внимание на роль ОБСЕ в диалоге с Россией.

"ОБСЕ имеет ключевое значение, нам нужно возобновить этот диалог. Президенты Путин и Зеленский уже заявили об этом публично. Это единственный способ сохранить мир в Украине" , – сказал политик.