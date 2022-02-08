Боррель не верит, что РФ прекратит поставки газа в ЕС

Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает Корреспондент.

"Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Но мы не исключаем сокращения поставок, для этого мы ведем переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром" , - сказал Боррель.

Ранее глава Еврокомиссии назвала "странным" поведение Газпрома. Страны Евросоюза должны стать более независимыми от российского газа, констатировала Урсула фон дер Ляйен.