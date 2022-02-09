Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты

Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты
Фото: Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты против COVID-ограничений и вакцинации. Как известно, дальнобойщики в Канаде заблокировали мост на границе с США, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Трюдо отметил, что не против протестов канадцев, но в данном случае они плохо влияют на страну, сообщают местные СМИ.

"Канадцы имеют право протестовать, не соглашаться со своим правительством и выражать свое мнение. Мы всегда будем отстаивать это право. Но для ясности: вы не имеете права блокировать нашу экономику, нашу демократию или повседневную жизнь наших сограждан. Это должно прекратиться", - заявил Трюдо.

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