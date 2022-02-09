Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты против COVID-ограничений и вакцинации. Как известно, дальнобойщики в Канаде заблокировали мост на границе с США, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Трюдо отметил, что не против протестов канадцев, но в данном случае они плохо влияют на страну, сообщают местные СМИ.