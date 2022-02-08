Минздрав пока не рассматривает обязательность бустера

Минздрав пока не рассматривает обязательность бустерной COVID-вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Корреспондент.

Он напомнил в эфире Суспільного, что вакцинация является добровольной за исключением ограниченного перечня профессий.