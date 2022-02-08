Минздрав пока не рассматривает обязательность бустера
Минздрав пока не рассматривает обязательность бустерной COVID-вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Корреспондент.
Он напомнил в эфире Суспільного, что вакцинация является добровольной за исключением ограниченного перечня профессий.
"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от Омикрона и тяжелого течения болезни", - сказал Кузин.