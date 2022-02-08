Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 48/2022 о назначении Алексея Кулебы - первого заместителя главы КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий - главой Киевской ОГА. Документ опубликован на сайте главы государства, сообщает Зеркало недели.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации" , - говорится в президентском указе﻿ №48/2022 от 8 февраля 2022 года.

Владимир Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.