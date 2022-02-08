США при необходимости увеличат помощь Украине - военный атташе

Военный атташе при посольстве США в Украине Брендон Пресли заверил, что в случае необходимости военная помощь нашей стране будет увеличена в разы, сообщает Укринформ.

Об этом шла речь во время встречи Брендона Пресли с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сирским, информируют СВ в Фейсбуке.

Сирский и Пресли обсудили ситуацию вокруг Украины и перспективные направления военного сотрудничества.

"Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку как в оборонном вооружении, так и в обучении украинских военных. В случае необходимости количество помощи будет увеличено в разы" , - говорится в сообщении.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ поблагодарил за поддержку в непростое для Украины время.

Отмечается, что это уже вторая встреча Сирского и Пресли с начала года.