Главы Минобороны Британии и Польши обсудили Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил, что Лондон и Варшава будут отстаивать политику открытых дверей НАТО и суверенитет Украины, сообщает Укринформ.

"Польша - один из наших самых старых союзников. Как сильные партнеры в НАТО и Европе, мы будем твердо стоять на защите территориального суверенитета Украины и политики открытых дверей НАТО" , - говорится в сообщении, обнародованном на сайте правительства Великобритании.

Уоллес также отметил, что обсуждал с Блащаком необходимость постоянного диалога с Россией для обеспечения деэскалации вблизи границ Украины.