Богатые инвесторы обеспокоены падением на рынках

Обвал американского фондового рынка в январе напугал богатых инвесторов и вынудил их накапливать наличные деньги, а не держать их в акциях, сообщает Лента.Ру.

Согласно январскому опросу швейцарского финансового холдинга UBS Global Wealth Management, почти половина состоятельных людей во всем мире заявили, что они сильно обеспокоены падением на рынках. Год назад в этом же месяце свою обеспокоенность выражали 45 процентов опрошенных, пишет Bloomberg.

В США же 61 процент голосовавших заявили, что хранят более 10 процентов своего инвестпортфеля в наличных деньгах и их эквивалентах, когда как год назад об этом заявили 59 процентов инвесторов. Более 80 процентов также считают, что администрация американского президента Джо Байдена должна сделать контроль над инфляцией одним из приоритетов политики.

Опасения американцев обусловлены инфляцией и возможным повышением процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. На фоне этих проблем они ждут «подходящей возможности» для инвестиций в такие сектора, как здравоохранение и технологии. Кроме того, по данным UBS, богатые американские инвесторы идут на опережение и берут новые и рефинансируют имеющиеся ипотечные кредиты, чтобы успеть сделать это до повышения процентной ставки.

Опрос проходил с 4 по 24 января — именно в этот период ключевой фондовый индекс S&P 500 упал за сутки на 12,4 процента. UBS опросил 3000 человек с активами не менее одного миллиона долларов и 1200 владельцев бизнеса, чья годовая выручка превышает миллион долларов.

У инвесторов все еще имеются сомнения относительно ужесточения денежно-кредитной политики, хотя акции американских компаний выросли с январских минимумов.