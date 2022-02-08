ЕС исключает наплыв украинских беженцев в случае агрессии РФ

ЕС не считает вероятным сценарий, по которому вследствие агрессии РФ против Украины Европа столкнется с потоком украинских беженцев, и с пониманием относится к просьбам Киева избегать такой нервной риторики, сообщает Укринформ.

Об этом в Вашингтоне во время дискуссии в рамках «Бесед Жана Монне» под эгидой посольства Франции и Атлантического совета заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, говорится на мультимедийном портале ЕС.

Именно так Боррель ответил на вопрос, что ЕС намерен делать, если в Украине повторится сценарий бывшей Югославии, из которой вследствие войны выехали около 10% населения.

«Вы просчитываете худший сценарий... Но украинцы - это люди, которые могут путешествовать в Европу без виз. У нас есть несколько стран в нашем соседстве, которые имеют безвизовый режим. Поэтому украинцы могут приезжать в Европу без каких-либо дополнительных разрешений. В кризисной ситуации, если украинцы будут желать уехать в Европу - они свободны от виз. Но мы, безусловно, не рассматриваем это как наиболее вероятный сценарий» , – отметил дипломат.

«Кстати, я бы сказал, чем больше мы будем орать – «О боже, миллионы украинцев придут в Европу!», – тогда уже Украина будет просить нас несколько снизить интенсивность наших высказываний» , – добавил Боррель.

Отвечая на уточняющий вопрос модератора, не такое ли послание украинские власти пытаются сейчас донести до американской стороны и до международных медиа, Высокий представитель ЕС заметил, что это предостережение со стороны Украины понятно.

«Они не говорят нам, чтобы мы не беспокоились. Они говорят – будьте обеспокоены, но старайтесь контролировать ваши нарративы. Потому что эти нарративы наносят им финансовый ущерб. Совершенно нормально, что украинцы обеспокоены финансовыми последствиями даже не войны, а только этих разговоров о войне. Они страдают финансово. Капитал – это такая вещь, которая исчезает очень быстро» , - сказал Боррель.

Он напомнил, что с 2014 года ЕС предоставил Украине более 17 млрд евро финансовой помощи для развития экономики и повышения устойчивости. За прошедшие недели Еврокомиссия вышла с предложением выделить еще около 1,5 млрд евро для стабилизации экономики в условиях спровоцированного Россией кризиса. По словам Высокого представителя, ЕС будет продолжать поддерживать Украину, процессы реформ и демократические преобразования.