Президент встретился с главами МИД Австрии, Словакии и Чехии

Президент Украины обсудил ситуацию с министрами иностранных дел Чехии Яном Липавским, Австрии - Александром Шалленбергом и Словакии - Иваном Корчоком, сообщает Укринформ.

Согласно информации, обнародованной на сайте Президента, визит министров осуществляется по инициативе Чехии как страны, председательствующей в рамках Славковского формата, объединяющего эти три европейских государства.

Зеленский ознакомил руководителей внешнеполитических ведомств с ситуацией в сфере безопасности и инициативами Украины по активизации Минского процесса и работы в Нормандском формате.

«Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте» , – подчеркнул Президент.

Министры выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, подчеркнули полное и безоговорочное право нашей страны самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы.

Глава государства акцентировал внимание на важности укрепления оборонной поддержки Украины. «Благодарю каждого из вас, ваши страны за поддержку и конкретную помощь Украине», - заявил он.

Президент положительно отметил факт сохранения полноценного дипломатического присутствия Чехии, Австрии и Словакии в Киеве и то, что эти государства воздержались от эвакуации семей дипломатов. Он также подчеркнул важность углубления экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом и расширения доступа украинских товаров на рынок ЕС, в частности с использованием возможностей обновления торговой части Соглашения об ассоциации.

Отмечается, что Липавский, Шалленберг и Корчок выразили единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы, и без достижения мира в Украине невозможно добиться стабильности на континенте.