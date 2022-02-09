Журналисты опубликовали зарплаты украинских министров

В 2021 году больше всего среди украинских министров заработал глава МИД Дмитрий Кулеба – более 1 миллиона гривен. В тройку лидеров также вошли руководители Минобразования и Минсоцполитики, сообщает Обозреватель.

Издание "Слово и дело" проанализировало данные, полученные в ответах на соответствующие запросы.

В среднем Кулеба получал около 88,9 тысяч гривен в месяц, а в декабре ему начислили 213 тысяч – оклад, надбавки, отпускные, материальная помощь на оздоровление.

Министр образования Сергей Шкарлет заработал 911,8 тысяч гривен – в среднем 75,9 тысяч в месяц.

Министр социальной политики Марина Лазебная заработала 899,7 тысяч гривен – в среднем 74,9 тысяч в месяц.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заработал всего 687 тысяч гривен, а средняя его зарплата в месяц составила 57,2 тысячи.

Меньше всего заработали министры, назначенные летом-осенью или недавно. Среди них министр экономики Юлия Свириденко, министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук (примерно по 125 тысяч), а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин – 105,2 тысячи.

Зарплаты министров в 2021 году. Источник: "Слово и дело"

Из заместителей больше всего заработали:

Эмине Джапарова (МИД) – 1,1 млн грн,

(МИД) – 1,1 млн грн, Анатолий Петренко (Минобороны) –

1,1 млн грн,

(Минобороны) – 1,1 млн грн, Виталий Музыченко и Евгений Котик (Минсоцполитики) – по 1 млн грн,

(Минсоцполитики) – по 1 млн грн, Вячеслав Негода (Министерство развития общин и территорий) – более 1 млн грн.

Пять заместителей, которые заработали больше всего. Источник: "Слово и дело"

Кроме того, рекордную сумму в декабре заработала Анна Маляр (Минобороны) – более 350 тысяч грн. А вот меньше всего выплат досталось Егору Божку (МИД) – 3,2 тысячи гривен.