В ОБСЕ инициировали "Обновленный диалог по евробезопасности"

Действующий глава ОБСЕ, руководитель МИД Польши Збигнев Рау на встрече высокого уровня в Вене инициировал дискуссию "Обновленный диалог по европейской безопасности" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD), сообщает Укринформ.

"Я только что имел возможность инициировать новые неформальные дебаты в рамках ОБСЕ. Мы назвали этот процесс "Обновленный диалог по европейской безопасности" , - заявил Рау на пресс-конференции.

По его словам, риск большой войны в Европе сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет: "Эскалация конфликта вокруг Украины приведет не только к новым человеческим страданиям, она также будет иметь политические, стратегические, экономические и военные последствия. Кроме того, у нас в регионе ОБСЕ имеются продолжающиеся или "замороженные" конфликты и массовое нарушение ключевых принципов и обязательств".

Рау подчеркнул важность использования дипломатии и диалога для деэскалации, построения доверия, транспарентности и сотрудничества. Он приветствовал усилия США и РФ в этом направлении как на двустороннем уровне, так и в рамках Совета НАТО - Россия, а также выразил мнение, что "ОБСЕ может их дополнить и усилить".

Действующий глава ОБСЕ напомнил, что ранее именно эта организация способствовала стабилизации ситуации с безопасностью в Европе и завершению "холодной войны".

"Мы можем и должны развивать это наследие. ОБСЕ – это лучший форум для обсуждения вопросов безопасности, что может восстановить доверие и предсказуемость от Ванкувера до Владивостока… Эта организация остается ключевым столпом международной системы" , - заявил Рау.

Он предложил странам-участницам сфокусироваться на Обновленном диалоге по европейской безопасности и "укреплении широкого набора мер по построению доверия", охватив такие сферы, как "военная транспарентность, уменьшение рисков, предотвращение инцидентов и невоенные аспекты безопасности".

"Мы надеемся на обсуждение мер, направленных как на предотвращение конфликтов, так и на их решение" , - добавил политик.

Ожидается, что после сосредоточения на контроле над вооружениями и мерах по укреплению доверия и безопасности диалог перейдет к выработке рекомендаций в сферах невоенных угроз, включая гибридную войну, кибербезопасность и дезинформацию.

"Обновленный диалог по европейской безопасности создает платформу, на которой можно объяснить понимание фундаментального концепта всеобъемлющей безопасности и ее неделимости, мирные отношения между государствами и их отношение к принципам ОБСЕ, таким как суверенное равенство, воздержание от угрозы силой или применения силы, а также неприкосновенность границ" , - объяснил Рау.

Планируется, что процесс восстановления Европейского диалога в сфере безопасности будет базироваться в столице Австрии. Основную часть подготовительных встреч и регулярную координацию будут проводить постоянные представители в Вене. Польское председательство в ОБСЕ будет придавать дополнительный импульс этому процессу путем созыва неформальных политических встреч высокого уровня.