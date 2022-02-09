США и Турция согласовали действия на фоне угрозы РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы взаимодействия в ответ на военную эскалацию со стороны России, сообщает Укринформ.
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили дальнейшую координацию, а также единство НАТО на фоне угроз эскалации со стороны России и агрессии против Украины», - указывается в официальном сообщении Государственного департамента США.
При этом глава Госдепа подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил усилия президента Турции Эрдогана в поддержке дипломатического решения конфликта.
Кроме того, отмечается, что Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также дополнительные шаги, которые США могли бы предпринять для поддержки этих усилий.