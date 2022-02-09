В Британии создали летающих роботов размером с насекомое

Команда ученых Бристольского государственного университета в Англии разработала новейшую систему автономных роботов с машущими крыльями. Размер этих андроидов сопоставим с параметрами пчел, мух и других некрупных насекомых, сообщает Обозреватель.

"Изобретенная система позволит проложить путь к менее затратным, более легким и более эффективным микролетающим роботам для мониторинга окружающей среды, поисково-спасательных работ и развертывания в опасных условиях" , – указано в сообщении.

Руководитель группы ученых, профессор робототехники Джонатан Росситер обратил внимание, что новые летающие аппараты были вдохновлены механическими пчелами, созданными для искусственного опыления растений на больших территориях.

Однако приводить крылышки в движение приходилось за счет сложного комплекса двигателей и шестеренок, а это добавляло в конечном результате нежелательный вес и проблематичность в обслуживании.