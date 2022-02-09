Число жертв шторма на Мадагаскаре увеличилось, тысячи остались без жилья

В результате шторма на Мадагаскаре погибли более 20 человек. Тысячи людей лишились дома, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно материалам АВС News со ссылкой на данные Национального управления по управлению рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара, более 72 000 человек пострадали от циклона Батсирай. Еще более 62 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате стихии. Жертвами шторма стали по меньшей мере 27 человек. Известно, что погибшими числятся трое детей в возрасте до 12 лет.

От урагана пострадали сотни школ, в результате чего около 9 271 ребенка не посещали школу. Циклон также повредил различную инфраструктуру, в том числе не менее 17 дорог и 17 мостов. В некоторых городах были перебои с подачей электроэнергии и воды.

Циклон Батсирай обрушился на Мадагаскар поздно вечером в субботу. Порывы ветра достигали до 143 миль в час. В воскресенье циклон пронесся над центральной и южной частями. В понедельник он утих и вернулся в море, но принес дожди.