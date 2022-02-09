Зеленский рассказал о результатах встречи с Макроном

Президент Владимир Зеленский считает чрезвычайно важным партнерство Украины и Франции в сфере безопасности, сообщает Укринформ.

"Украина продолжает быть центром мировой дипломатии. Сегодня с радостью приветствовал в Киеве Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Этот визит – поддержка со стороны Франции каждого украинского гражданина. И я очень ценю это" , - написал он в Телеграмме .

Глава государства отметил, что во время встречи с Макроном наибольшее внимание было уделено вопросу безопасности Украины, Европы и мира.

"Хочу констатировать, что мы имеем общее видение актуальных угроз и вызовов. Поэтому партнерство Украины и Франции в этой сфере сегодня чрезвычайно важно" , - подчеркнул Президент.

По его словам, Макрон заверил, что Франция готова и дальше содействовать деэскалации и достижению мира, в частности в рамках встреч "Нормандской четверки".

Ожидается, что предстоящие в Берлине переговоры на уровне политических советников лидеров стран Нормандского формата откроют путь к проведению саммита "Норманди" на самом высоком уровне.

"Наряду с поддержкой безопасности Украина высоко ценит помощь Франции в обеспечении устойчивости нашей экономики. Сегодня Президент Эммануэль Макрон объявил о решении предоставить украинскому правительству 1,2 млрд евро финансирования: кредит на сумму 200 млн евро и финансовые гарантии на 1 млрд евро. Эти средства будут предоставляться дополнительно к уже выделенной Евросоюзом макрофинансовой поддержке на такую же сумму и будут направляться на конкретные проекты развития" , - указал Зеленский.

Важным результатом переговоров, по его словам, стала также финализация договоренностей по привлечению Франции в совместные проекты в Украине.

В частности речь идет о поставках для Укрзализныци 130 локомотивов компании Alstom, поставке компанией Desautel 370 единиц пожарно-спасательной техники для нужд ГСЧС, что укрепит материально-техническую базу украинских спасателей, строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы и военно-техническое Thales.

Кроме того, Укроборонпром и французская сторона подписали совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.