В Конгрессе настаивают на увеличении поставок оружия Украине

Соединенные Штаты должны поставить в Украину как можно большее количество оружия в очень короткие сроки для защиты от российской агрессии. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Конгресса США от демократов, член комитета по вооруженным силам и комитета по разведке Джейсон Кроу, сообщает Укринформ.

В ходе обсуждения кризиса, вызванного военной эскалацией РФ, на онлайн-мероприятии, организованном Институтом Хадсона Кроу, сказал:

«Никаких сомнений в том, что президент Путин готовит все для вторжения. И думаю, на данный момент широкомасштабное военное вторжение достаточно вероятно. Дело не только в количестве батальонных тактических групп, колоннах бронетехники, артиллерии, но и в подготовке тылового обеспечения, боеприпасов, горючего, полевых госпиталей, запасов крови и т.д. Это своеобразные завершающие компоненты, необходимые для вторжения».

Однако, по мнению конгрессмена, Путин сильно просчитался, считая, что Украина осталась такой, какой была в 2014 году, и вторжение встретит минимальное сопротивление.

«Это страна, которая уже десять лет двигается на Запад, пользующаяся свободами и в которой зарождается демократия. Это страна, которая воюет с Россией уже более семи лет, имеет постоянный поток погибших и раненых украинских солдат, возвращающихся в Украину с фронта» , - подчеркнул Кроу.

По его мнению, в условиях войны "чувство украинского суверенитета, идентичности как отдельной страны значительно возросло". А модернизация ВСУ, состоявшаяся за последние несколько лет, позволила проводить общевойсковые операции.

Конгрессмен отметил, что в случае вторжения будут наложены разрушительные санкции на Россию и «базу поддержки Путина с его олигархами, привыкшими путешествовать и тратить все те деньги, которые они зарабатывают на газе, в Париже и других местах по всему миру».

«Если они больше не смогут это делать, думаю, это будет оказывать существенное давление на Путина» , - добавил он.

Кроу также отметил «готовность и решительность» США помогать в кибероперациях, обороне, разведке, а также в организации и обеспечении сопротивления:

«Я думаю, мы должны ясно заявить, что готовы поддерживать долгосрочное движение украинского сопротивления».

По словам политика, сотни тысяч украинцев прошли войну и имеют боевой опыт для организации территориальной обороны.

Он подчеркнул, что для США важно поддерживать Украину по нескольким соображениям. Во-первых, нельзя допустить прецедента захвата «демократической суверенной страны, не говоря уже о том, что это наш партнер». Во-вторых, для мировой экономики, в частности Европы, важна стабильность. В-третьих, "другие смотрят на то, что мы здесь делаем".