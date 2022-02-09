Сенатор США подтвердил остановку "СП-2" при нападении РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток 2" не будет запущен, если произойдет эскалация ситуации в Украине. Об этом заявил во вторник лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хорошая новость заключается в том, что он подтвердил то, что вчера сказал президент Джо Байден: если произойдет вторжение, "Северный поток 2" не будет продвигаться вперед" , - сказал Макконнелл журналистам, его выступление транслировал телеканал C-span.

Между тем, в понедельник Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США избегал прямого подтверждения того, что газопровод "Северный поток 2" будет остановлен в случае эскалации ситуации в Украине.

"В том, что касается санкций, мы будем действовать согласованно" , - заявил канцлер.

При этом Шольц не произнес названия газопровода.