Делегация "Талибана" прибыла на переговоры в Женеву

Делегация талибов из 10 человек прибыла в швейцарскую Женеву для обсуждения гуманитарных вопросов, защиты детей во время конфликтов и соблюдения прав человека. Об этом заявил директор неправительственной организации Geneva Call, пригласившей эту делегацию, Ален Делетро, сообщает Корреспондент.

Он отметил, что Geneva Call стремится усилить применение международного гуманитарного права негосударственными вооруженными группами и поддерживает контакт с талибами на протяжении нескольких лет, пишут местные СМИ.

В приоритете у организации - решение проблемы противопехотных мин, от которых страдает гражданское население, и вопросы здравоохранения.

"Лица, которые прибыли в Женеву, делегированы властями в Кабуле, и мы надеемся, что по возвращении они сделают все необходимое для обеспечения уважения норм гуманитарного права в Афганистане" , - пояснил Делетро.

Он подчеркнул, что встреча с делегацией талибов не означает их официального признания.

"Разговор с гуманитарной организацией не легитимизирует их, и в их международном статусе ничего не меняется. Их может легитимизировать только соблюдение международных конвенций и международного гуманитарного права" , - заявил Делетро.

Также отмечается что с талибами планируют встретиться сотрудники дирекции развития и сотрудничества МИД Швейцарии, а также структурных подразделений, занимающихся Азиатско-Тихоокеанским регионом и правами человека. Дискуссии пройдут "в конфиденциальных рамках", заявили в дипломатическом ведомстве.

Также в Женеве "продолжить диалог" с талибами намерен Международный комитет Красного Креста.