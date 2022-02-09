Одесские таможенники обнаружили контрабандные электронные сигареты

Одесские таможенники обнаружили контрабандные электронные сигареты

Одесские таможенники обнаружили электронные сигареты на сумму свыше 7,4 млн гривен. В документах указывались швабры и детские игрушки, и были "забыты" рыболовные сети и электронные сигареты, сообщает Корреспондент.

"В Одесский порт из Китая пришел контейнер с товарами широкого потребления. Согласно предоставленным документам для пропуска через таможенную границу Украины в нем перемещались швабры, фломастеры, детские игрушки, сушилки для белья, вакууматоры, весы, линзы и т.д.", - информирует Государственная таможенная служба.
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Однако во время таможенного досмотра выяснилось, что получатель "забыл" задекларировать 200 браконьерских рыболовных сетей и около 30 тысяч электронных сигарет в ассортименте ориентировочной рыночной стоимостью более 7,4 млн гривен.

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Идут процессуальные действия по составлению протокола о нарушении таможенных правил.

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