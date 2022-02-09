Россия продолжает наращивание войск – генсек НАТО

Риск российского вторжения в Украину растет несмотря на все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы избежать эскалации. Украина имеет право на самозащиту и страну следует поддерживать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Корреспондент.

"Что мы точно видим, так это продолжающееся военное наращивание, со все большим количеством сил, военных госпиталей и логистикой. Поэтому время на предотвращение уменьшается, а риск атаки возрастает. Также мы видим угрожающую риторику от России, которая говорит, что если мы не согласимся на ее требования, произойдет то, что они называют военно-техническими последствиями. И мы уже имеем историю использования Россией силы против Украины. Так что, если сложить все это вместе, можно говорить о существовании опасности" , - сказал Столтенберг в эфире канала CNN, добавив, что дипломаты многих стран продолжают работать над политическим решением ситуации.

Глава Североатлантического альянса отметил, что без сомнений Россия – агрессор, поскольку уже аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и сосредоточила свои войска у границ Украины.

"Что мы можем, так это поддерживать Украину. Украина является жертвой агрессии и имеет право на самозащиту, что предусмотрено Уставом ООН. И союзники оказывают помощь Украине" , - добавил Столтенберг.

Он считает, что рано говорить, готовы ли представители Кремля сесть за стол переговоров для мирного разрешения ситуации.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда предложил провести переговоры в формате НАТО-Украина и НАТО-Грузия на высшем уровне в рамках следующего саммита. Альянс должен показать, что Украина и Грузия не брошены на произвол судьбы, считает польский лидер.