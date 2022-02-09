Салливан и Столтенберг обсудили готовность продолжать диалог с РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации" , - информирует Белый дом.

"Они также подчеркнули готовность союзников защищаться от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем укрепления восточного фланга" , - добавили в администрации президента США.

Отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.