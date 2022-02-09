В Харькове испытали модернизированный танк Т-64

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" испытывает новейшую модернизацию Т-64БВ образца 2022 года, сообщает УНИАН.

Как передает пресс-служба "Укроборонпрома", эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил Украины и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожение огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

Сейчас идут испытания модернизированных танков \ фото ukroboronprom.com.ua

Сообщается, что танк оснащен новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции на замену старым советским. Отныне эта боевая машина имеет, в частности системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО" , - сказал директор завода Герман Сметанин.