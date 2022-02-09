СБУ разоблачила заказчиков "минирований" во Львовской области

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) установили трех жителей Львовской области, причастных к организации и распространению, в частности, в соцсетях сообщений о "минированиях" разных объектов, которых курировали организаторы из России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны три жителя Львовщины. Двое злоумышленников оборудовали свои помещения под нужды "ботоферм", а третий – обеспечивал их техническое обслуживание. Их обща ﻿ я "мощность" составляла 18 тысяч фейковых аккаунтов. По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ" , - информирует пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники работали в основном в соцсетях. В частности, распространяли "фейки" для нагнетания панических настроений. Также установлено, что они публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных, 3 тысячи сим-карт мобильных операторов, ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности, черную бухгалтерию.

О подозрениях фигурантам не сообщается. Указано, что следственные действия продолжаются.