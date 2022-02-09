Боррель оценил визит Макрона в Москву
Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в России был важен, но не привел к чуду. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
По его словам, визит привнес "элемент разрядки" в кризис, поскольку удалось сесть за стол переговоров с Кремлем.
"Поскольку люди готовы сесть за стол и поговорить, я думаю, что есть надежда не вступать в военное противостояние... Я думаю, что это представляет собой элемент разрядки", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Однако, по его словам, несмотря на позитивные знаки, проблема не была решена и не было признаков деэскалации со стороны России.
"Визит президента Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду", - сказал он.