Боррель оценил визит Макрона в Москву

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в России был важен, но не привел к чуду. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По его словам, визит привнес "элемент разрядки" в кризис, поскольку удалось сесть за стол переговоров с Кремлем.

"Поскольку люди готовы сесть за стол и поговорить, я думаю, что есть надежда не вступать в военное противостояние... Я думаю, что это представляет собой элемент разрядки" , - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Однако, по его словам, несмотря на позитивные знаки, проблема не была решена и не было признаков деэскалации со стороны России.