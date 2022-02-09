В Госдепе дали оценку переговорам Макрона и Путина

Госдеп США отреагировал на готовность российского президента Владимира Путина к деэскалации на российско-украинской границе, которую он, по словам французского лидера, высказал во время встречи с Макроном в Москве, сообщает УНИАН.

Об этом шла речь во время брифинга официального представителя Госдепартамента США Джалины Портер. У Портер поинтересовались, как Вашингтон оценивает слова Макрона о том, что Путин якобы пообещал остановить эскалацию.

Она, в свою очередь, отметила российские войска вокруг и на оккупированных территориях Украины, которые Москва продолжает накапливать.

"Дело в том, что вокруг Украины все еще находится более 100 тысяч российских солдат. Россия продолжает перебрасывать войска и технику к границам с Украиной. И мы считаем, что они находятся в таких позициях, когда могут напасть в любой момент" , - сказала Портер.

Она добавила, что США не в состоянии контролировать действия России, но могут дать понять союзнику и партнерам, что у России будут большие последствия в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

"И если Россия все же вторгнется, то со временем она окажется в более слабом положении, а НАТО станет сильнее и сплоченнее" , - отметила Портер.

На уточнение, контактировал ли кто-нибудь из представителей Госдепа США с французской стороной во время встречи Макрона и Путина, Портер только добавила:

"Мы продолжаем тесно консультироваться и координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами".