В Китае создали COVID-тест, показывающий результат через четыре минуты

Китайские ученые разработали тест на коронавирус, который гарантирует результат через четыре минуты.﻿ Точность нового теста сравнима с лабораторным ПЦР-тестом, сообщает Зеркало недели.

Как пишет CBS News, специалисты университета Фудань из Шанхая заявили, на сегодня это возможно самый быстрый и точный тест на SARS-COV-2.

"Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированный и портативный прототип устройства и показали, что он обнаружил (вирусную РНК) менее чем через четыре минуты" , — говорится в сообщении.

Тест использовали на биоматериале 33-х человек с коронавирусом, а также еще 54-х людей, которые не были инфицированы.