Курс валют НБУ на 9 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 8 февраля, снизился до отметки 27.96 за 1 доллар.
Курс евро упал на 15 коп до 31.93 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.72 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.83 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 5 коп до 30.28 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 1 коп до 7.05 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.961900
|EUR
|Евро
|31.925500
|RUB
|Рубль
|0.371810
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.831100
|CHF
|Швейцарский франк
|30.278200
|PLN
|Польский злотый
|7.046000