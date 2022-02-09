Курс валют НБУ на 9 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 8 февраля, снизился до отметки 27.96 за 1 доллар.

Курс евро упал на 15 коп до 31.93 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.72 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.83 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 5 коп до 30.28 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 7.05 за 1 польский злотый.