Левые французские депутаты ищут компромат на Макрона

Депутаты Национального собрания от фракции "Непокорённая Франция" довели до органов французского правосудия факты о президенте Эмманюэле Макроне в его бытность министром экономики в 2016 году, которые, по их мнению, могут расцениваться как растрата государственных средств, сообщает Интерфакс-Украина.

Как информирует телеканал BFMTV, левые парламентарии обвиняют президента в том, что он использовал свой министерский пост в офисе на улице Берси для организации на представительские средства ужинов с агитационными целями в преддверии президентских выборов 2017 года, когда Макрон был избран президентом республики.

"И хотя пирушки будущего президента республики в министерстве с целью подготовки президентских выборов уже были раскрыты в книге-расследовании журналистов Фредерика Сэса и Марион Л'Ур "Ад Берси", они приобретают новую остроту с фактами, изложенными в передаче "Дополнение к расследованию", вышедшей в эфир 3 февраля на ТВ France 2" , - отмечает BFMTV.

Канал также ссылается на книгу "Министр не должен говорить это" Кристиана Экера, бывшего тогда госсекретарем по бюджету и коллегой Макрона, в которой указывалось, что годовой представительский фонд министерства в 120 тыс. евро был весь израсходован за восемь месяцев.

Экер описал в книге размах, с которым Эмманюэль и Брижит Макрон организовывали угощения в знаменитом здании квартала Берси. На ужины приглашались журналисты, известные актеры, звезды шоу-бизнеса, главы предприятий.

BFMTV уточняет, что во время выявления этих фактов созданное Макроном в апреле 2016 года движение "Вперед!" (впоследствии реорганизованное в партию "Вперёд, Республика!") опровергло эти обвинения.

"Ни один сантим бюджета министерства экономики (...) никогда не был использован для движения "Вперед!". Любое утверждение об обратном является чистой клеветой" , - цитирует СМИ коммюнике от 2017 года.

Телеканал также сообщил, что Елисейский дворец не отреагировал на обвинения "Непокорённой Франции".