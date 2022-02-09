Конгресс продлевает на месяц финансирование правительства США

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за продление финансирования правительства до первой половины марта в условиях до сих пор не утвержденного государственного бюджета на 2022 финансовый год, сообщает Укринформ.

Подавляющее большинство конгрессменов (272 против 162) приняло законодательную инициативу, позволяющую продлить финансирование правительственных учреждений до 11 марта, что должно предотвратить шатдаун.

Теперь эту норму должен поддержать Сенат, который уже готов в короткие сроки рассмотреть законопроект, принятый Палатой представителей.

Сейчас федеральное правительство США финансируется на основании подобной резолюции, принятой в начале декабря прошлого года. Она позволила продлить выделение средств из государственного бюджета до 18 февраля.