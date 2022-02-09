У Зеленского показали главные события января

Офис Президента обнародовал ежемесячный видеообзор ключевых событий, связанных с работой главы государства и представителей ОП в январе, сообщает Укринформ.

Видео опубликовано на страницах ОП в соцсетях . В Офисе Президента напомнили, что в прошлом месяце Владимир Зеленский провел два телефонных разговора с главой Белого дома Джозефом Байденом, принял в Украине президента Азербайджана Ильхама Алиева, двухпартийную делегацию американского Конгресса и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Кроме того, в январе Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой, а затем в Киеве провел пресс-конференцию для иностранных СМИ.

Также был открыт новый вантовый мост через Днепр в Запорожье, состоялось очередное заседание СНБО.

Руководитель ОП Андрей Ермак в январе принял участие в более чем восьмичасовых переговорах советников лидеров стран Нормандского формата и онлайн-встрече, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.