В Британии выбрали победителей Brit Awards 2022

Победительницей сразу в трех номинациях престижной британской премии Brit Awards 2022 стала певица Адель, признанная лучшим артистом года. Отмечен был и ее альбом под названием "30", а также песня Easy On Me. Другие награды распределили между еще 11 исполнителями и группами, сообщает Обозреватель.

Торжественная церемония награждения состоялась 8 февраля на O2 Arena в Лондоне. Результаты были объявлены на сайте премии, присуждаемой британской фонографической индустрией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полный список победителей Brit Awards 2022:

- Лучший артист – Адель;

- Альбом – Адель, "30";

- Песня – Easy On Me (Адель);

- Группа – Wolf Alice;

- Поп или R&B артист – Дуа Липа;

- Новый артист – Little Simz;

- Рок или альтернавтиное исполнение – Сэм Фендер;

- Хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave;

- Танцевальное исполнение – Бекки Хилл;

- Зарубежная песня – Good For You (Оливия Родриго);

- Зарубежный артист – Билли Айлиш;

- Зарубежная группа – Silk Sonic;

- Автор песен – Эд Ширан;

- Восходящая звезда – Холли Хамберстоун.

Таким образом, общее количество BRIT-трофеев Адель достигло 12 с момента получения первой ее награды в номинации "Восходящая звезда" в 2008 году. Организаторы шоу отметили, что теперь карьера британской поп-знаменитости "достигла беспрецедентного взлета".

Интересно, что в этом году гендерных наград на Brit Awards 2022 не было. Ранее от этого отказались другие крупные музыкальные премии, такие как Grammy, MTV Awards и австралийская Arias.

Ведущим церемонии впервые был комик Мо Гиллиган. 2,5-часовое шоу началось с эффектного театрализованного представления Эда Ширана, для которого к певцу присоединились специальные гости – рок-группа Bring Me The Horizon. На сцене Brit Awards 2022 выступали и другие артисты, в том числе победители премии.

Номер, открывавший шоу:

Лучшие моменты Brit Awards 2022:

Причиной она назвала коронавирус, однако СМИ заявили – на самом деле артистка не вышла на сцену из-за проблем в отношениях с бойфрендом, 40-летним спортивным агентом Ричем Полом.

Впрочем, таблоид Daily Star озвучил другую версию произошедшего. Певица, по данным британского издания, закатила скандал из-за сценического трюка, отказавшись принимать в нем участие.