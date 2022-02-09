Расстрел в Днепре: МВД заявило о нарушениях в части, где служил Рябчук

Министерство внутренних дел проводит служебное расследование по обстоятельствам и причинам чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре. Об этом, ссылаясь на первого заместителя главы МВД Евгения Енина, сообщает Сегодня.

Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.

"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций" , – объяснил Енин.

Первые результаты расследования

Внеуставные отношения

Среди личного состава части №3021 Национальной гвардии провели анкетирование. По словам Енина, уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, можно говорить о том, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений.

"Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР" , – сообщил замминистра.

Енин призвал помнить о том, что выявленные факты внеуставных отношений еще не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

Доступ к оружию

В военной части также выявили нарушение порядка и организации несения службы, что привело к трагедии. В частности, нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должно быть должным образом замкнута.

Отсутствие медикаментов

По словам Енина, есть вопросы относительно качества инструктажа перед вступлением в наряд. Кроме того, в воинской части пренебрегали медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

Напомним, инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат часовой службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. В результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли и еще пять оказались в больнице.