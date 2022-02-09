Япония готова поставлять в Европу газ в случае перебоев

Власти Японии заявили о готовности поставки сжиженного природного газа в страны ЕС. Речь о том случае, если начнутся перебои с его обеспечением в случае вторжения РФ в Украину, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По информации издания, которое ссылается на источники в правительстве, перед поставкой газа на европейский рынок Япония сначала убедится, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех нужд страны.

"Правительство, вероятно, обратится к японским компаниям, которые занимаются СПГ-бизнесом, с просьбой о сотрудничестве, при этом оно продолжает обсуждение объемов и сроков поставки газа в Европу" , - пишут японские СМИ.

Отмечено, что с соответствующим запросом расширить помощь в области энергетики в Японию обратилась администрация президента США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что США ищут источники газа для Европы на случай вторжения России в Украину.