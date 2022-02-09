Ивано-Франковск готов принять посольство США в случае его переезда – мэр

Ивано-Франковск готов принять Посольство США в случае его решения о переезде в Западную Украину. Местные власти уже готовят об этом письмо в дипломатическое учреждение, заявил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, сообщает Укринформ.

"Готовим письмо в Посольство США, в котором рассматривается возможность переехать в Западную Украину, то Ивано-Франковск готов помочь и принять Посольство США" , - подчеркнул Марцинкив.

По его словам, в Ивано-Франковске рассматривают возможность разместить Посольство США на Локомотиворемонтном заводе, где территорию можно оградить по всем требованиям.

Ранее издание BuzzFeed разместило информацию о том, что Посольство США в Киеве рассматривает в случае возможного нападения России возможность переезда в Западную Украину.