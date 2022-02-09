Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в двух областях

В двух областях Украины объявили І уровень опасности из-за возможных подтоплений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что с 9 по 12 февраля, в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 метра над уровнем на 08:00 8 февраля.

Местами возможен начальный выход воды на пойму р.Западный Буг - г. Каменка-Бугская (І уровень опасности - желтый).