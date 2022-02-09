Катерина Бужинская удивила фанатов новым цветом волос

Популярная исполнительница Катерина Бужинская сегодня показала себя в абсолютно новом образе, сообщает Clutch.

Так, в своих Instagram-stories звезда поделилась фото, на котором позирует в откровенном коричневом платье с глубоким декольте и рыжими волосами.

В образе рыжей бестии Катерина впервые вышла в свет в феврале 2020-го. В одном из интервью артистка призналась, что ей, как и большинству женщин, захотелось ярких перемен во внешности перед наступлением долгожданной весны.