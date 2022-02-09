Евробонды – альтернатива банковскому депозиту: выгода и риски

Главным плюсом является отсутствие необходимости платить НДФЛ, в то время как сильных минусов сразу два – необходимость держать бумаги длительный срок и сложности с оперативной продажей бумаг, сообщает UBR.

Украинские евробонды в данный момент являются отличной альтернативой депозиту в долларах США. Доходность покрывает инфляцию доллара, что является дополнительным преимуществом.

Минимальный лот для покупки – 5 облигаций, что эквивалентно примерно $5000. В подобных бумагах можно держать до 70% своего инвестиционного портфеля.

Бумаги можно приобрести на внутреннем рынке у сертифицированного в НКЦБФР брокера.

"Для доступа к совершению операций потребуется стандартный пакет документов: паспорт и ИНН. Некоторые финансовые организации позволяют провести регистрационную процедуру с помощью мобильного приложения в смартфоне", – рассказал аналитик компании Roboforex Андрей Гойлов.

Цена ниже – прибыль выше

Стоит понимать, что покупка облигации для инвестора – это просто возможность заработать чуть больше, чем по депозиту при, в целом, сопоставимых рисках.

Как известно, доходность вкладов лишь слегка выше значений инфляции, в то время как риск того, что банк обанкротится и деньги клиента пропадут – крайне мал, особенно если говорить о действительно крупных финансовых организациях. Что касается облигаций, то их может выпускать как государство, так и крупные компании, желающие профинансировать свою деятельность.

Соответственно, чем хуже дела идут у эмитента, тем дороже он вынужден привлекать долг, что в свою очередь подразумевает больший доход для инвестора.

Еще один нюанс: так как облигации – это рыночный инструмент, то доходность зависит от цены, по которой приобретается бумага.

"Чем цена ниже, тем выше потенциальная прибыль, а когда выше – наоборот. Кроме того, стоит учитывать и срок обращения: чем он больше, тем ставка выше", – подметил основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Дефолт оставит всех с носом

В зависимости от условий брокера, доходность украинских евробондов находится в диапазоне от 8,0 до 9,5% годовых. В случае покупки этих бумаг на крупную сумму возможны индивидуальные условия.

"Основной риск – это дефолт Украины. Однако подобный сценарий имеет низкую вероятность. Налоги на купонный доход отсутствуют", – заметил Андрей Гойлов.

В отличие от гривневых облигаций, еврооблигации – менее доступный инструмент для широкой публики. В первую очередь стоит отметить тот факт, что еврооблигации – это бумаги, номинированные в иностранной валюте: не обязательно в евро, а чаще всего в долларах.

Если по долларовым депозитам ставка составляет порядка 1-2%, то по еврооблигации можно рассчитывать на среднюю доходность в 4%.

Однако имеются пара важных нюансов. Во-первых, минимальный лот составляет $100-200 тыс., что, очевидно, подходит далеко не всем. Впрочем, отдельные инвестиционные компании приобретают бумаги для себя, а потом распродают своим клиентам частями, но и тут порог входа довольно высокий – около $10 тыс.

Во-вторых, стоит учитывать и комиссии, которые могут обойтись покупателю в 0,5% годовой доходности бумаги.

Забрать деньги как с депозитом не выйдет

Пожалуй, главным плюсом является отсутствие необходимости платить НДФЛ, в то время как сильных минусов сразу два – необходимость держать бумаги длительный срок (около трех лет), чтобы получить повышенную доходность, и сложности с оперативной продажей бумаг.

Последний пункт означает, что просто забрать деньги как в случае с депозитом не получится, поскольку, чтобы реализовать бумаги, надо будет найти продавца. Реализовывая бумаги в моменты рыночной турбулентности можно существенно потерять из-за падения котировок.