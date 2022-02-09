Комаровский назвал симптомы "Омикрона"

Есть два принципиальных симптома "Омикрона", которые отличают этот штамм коронавируса COVID-19 от других, в частности, от "Дельты" – очень сильные слабость и боль в горле, сообщает УНИАН.

При "Омикроне" заболевшие часто жалуются на то, что им больно глотать, при других вариантах коронавируса такой симптом редко возникал, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский.

"...очень частые жалобы на боль в горле. Чтобы было больно глотать – такого по симптоматике ковида раньше не замечали... по крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при "Омикроне" – сразу" , – отметил медик.

Ранее в Минздраве Украины назвали симптомы "Омикрона" – это боль в ушах, головная боль, усталость, чихание, кашель, боль в горле, потеря аппетита, озноб или дрожь, хриплый голос, лихорадка, ломота в теле и боль в мышцах, потеря/искажение обоняния и/или вкуса.