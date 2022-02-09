ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе

Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ заявили о скоплении военной техники РФ на Донбассе. Об этом, ссылаясь на отчет спецмиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

Миссия зафиксировала 16 гаубиц и 1 противотанковую пушку, размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе на полигоне около н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) и на аэродроме вблизи н. п. Переможное (19 км к югу от Луганска).

Члены патруля Миссии также видели 23 танка, 24 гаубицы и 4 буксируемые гаубицы/противотанковые пушки на полигонах в неподконтрольных правительственным районам близ н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска), а также 2 миномета и 2 танка на упомянутом аэродроме.