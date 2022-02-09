Список наиболее надежных б\у авто по версии британцев

Список наиболее надежных б\у авто по версии британцев
Фото: Wikipedia

Британское издание What Car составило рейтинг лучших поддержанных машин, сообщает Судебно-юридическая газета.

Список наиболее надежных б\у автомобилей по версии британцев выглядит следующим образом:

  • Kia Picanto (2011-2017);
  • Mazda 3 (2014-2019);
  • Ford Mondeo (2014-2022);
  • BMW 5-Series (2010-2017);
  • Suzuki Vitara (2015 –2021);
  • BMW X1 (2015-2021);
  • Honda CR-V (2006-2012);
  • Porsche Macan (2014-2021)
  • Nissan Leaf (2011-2018);
  • Mazda MX-5 (2015-2021).
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